Как выяснить, в какой ближайшей аптеке доступно нужное лекарство?

Как найти ближайшие к месту жительства аптеки, не выходя из дома? Можно ли удаленно узнать, какие лекарства есть в наличии в той или иной аптеке? Ответы на эти вопросы можно найти в ресурсах, размещенных на сайте Государственного агентства по лекарственным средствам (ГЛС) - Аптечная карта и Регистр лекарственных средств.

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Можно воспользоваться Аптечной картой, на которую нанесены все аптеки Латвии чтобы, например, узнать о наличии конкретных лекарств в этой аптеке, — подчеркивает представитель ZVA Дита Окмане.

Карта аптек — найди ближайшую

Карта аптек доступна на сайте ZVA, где вы можете легко найти ближайшую аптеку.

Вы можете искать аптеку по названию, названию города или улицы, а также по адресу.

Foto: DELFI

Если нажать на выбранную аптеку, становится доступен точный адрес, номер телефона и другая информация об аптеке.

Информацию обо всех круглосуточных аптеках Латвии также можно получить на карте аптек.

Также возможен поиск, например, только тех аптек, которые работают круглосуточно, аптек, которые продают ветеринарные препараты или делают лекарства на месте.

Карту можно открыть в разделе "Аптечная карта" сбоку сайта ZVA. Он содержит информацию обо всех аптеках Латвии. Агентство регулярно обновляет Карту аптек, поэтому информация в ней актуальна и достоверна, подчеркивает Окмане.

Регистр лекарств — информация обо всех лекарствах, зарегистрированных в Латвии

В Латвии доступен Регистр лекарств, который включает официальную, актуальную и исчерпывающую информацию о лекарствах, зарегистрированных и распространяемых в Латвии. Он доступен в разделе "Регистр лекарств" сбоку сайта ZVA.

Лекарства можно искать в регистре, вводя полное или неполное название лекарства или действующего вещества, например "парацетамол", пояснила Окмане.

Foto: DELFI

Нажав на название найденного лекарства, вы получите полную информацию о нем — инструкцию по применению, информацию о том, рецептурное это лекарство или безрецептурное, доступно ли лекарство в латвийских оптовых базах, максимально допустимую цену в аптеках и другую информация. Зеленый символ наличия рядом с определенными лекарствами означает, что они есть в наличии на складах и аптека может их заказать, подчеркнула Окмане.

Имеющаяся в регистре лекарственных средств информация о наличии лекарственных средств отражает их наличие на оптовом уровне, т.е. на складах лекарственных средств (т.е. в какой аптеке оптового продавца лекарственные средства могут заказывать лекарственные средства), а не фактическое наличие лекарственных средств в аптеках. Что касается наличия конкретных лекарств в аптеках, ZVA предлагает связаться с конкретной аптекой, в том числе с возможностью сделать это с помощью Аптечной карты.

В регистре также возможно найти аналоги выбранному лекарству, а также узнать, можно ли использовать конкретное лекарство жителям старше 75 лет, разрешено ли использование конкретного лекарства при занятиях спортом или подходит лекарство для детей в возрасте до 18 лет.

В регистре лекарств максимально допустимая цена лекарства указана рядом с каждым лекарством. Это связано с тем, что государство ввело нормативные акты, предусматривающие потолок надбавок к ценам на лекарства в аптеках и для оптовиков, который ни один коммерсант не может превышать. Цена препарата может варьироваться в аптеках, но не может превышать цену, указанную в Регистре лекарственных средств. Если есть сомнения в разумности цен на лекарства или если за покупку требуется более высокая оплата, следует уведомить об этом Инспекцию здравоохранения, подчеркивает представитель ZVA.

В то же время ZVA предлагает перед покупкой узнать у фармацевта в аптеке, есть ли более дешевая альтернатива определенным лекарствам.