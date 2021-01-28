Как закончить учебный год: в 12-х классах отменили один экзамен, девятые пока ждут
Foto: LETA

В этом и следующем учебном году ученикам 12-х классов разрешат сдавать три централизованных экзамена. Четвертый экзамен "по выбору" не будет обязательным, экзамен по иностранному языку пройдет в мае.

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Весенние каникулы у учеников 12-х классов запланированы на 15-19 марта. У учеников первых классов, которым из-за чрезвычайной ситуации продлевали каникулы, в феврале каникул не будет. Диагностирующие работы для школьников 3-х классов пройдут в марте. Такие решения об образовательном процессе приняты правительством в четверг, сообщил Государственный центр содержания образования (VISC).

В этом и следующем учебном году школьникам 12-х классов необходимо сдать три централизованных экзамена, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Четвертый экзамен (с возможностью выбрать предмет) не будет обязательным, его могут сдавать ученики, которым это необходимо для поступления в высшее учебное заведение.

Три обязательных экзамена: латышский язык, иностранный язык, математика.

С учетом того, что обучение проходит в дистанционном режиме, централизованные экзамены по иностранному языку будут проходить в мае, чтобы школьники после улучшения эпидемиологической ситуации могли улучшить знание языков в ходе обычных уроков в школе.

Экзамены по иностранным языкам:

  • английский язык (письменная часть — 11 мая, устная — 11-13 мая);
  • русский язык (письменная часть — 13 мая, устная — 11-14 мая);
  • французский язык (14 мая).


Диагностирующие работы в третьих классах пройдут в марте по следующему графику:

  • язык обучения: устная часть с 25 января по 3 марта, письменная — 3 марта.
  • математика: 9 марта.
  • латышский язык в школах нацменьшинств: 11 марта.


Весенние каникулы для учеников 12 класса пройдут с 15 по 19 марта, так же, как и для учеников всех остальных классов.

Февральские каникулы для учеников первых классов, которые в условиях ЧС дольше были на новогодних каникулах, отменены. Неделя каникул в феврале сохранится только для тех, кто учится по программе дистанционного обучения, в учреждениях социальной коррекции или в специальных учебных заведениях.

Решение по поводу экзаменов для учеников 9-х классов будет принято в начале февраля. Если ученики смогут вернуться к очному обучению или очным индивидуальным консультациям после 7 февраля, то для завершения основного образования они будут сдавать экзамены. В противном случае они будут сдавать мониторинговые работы после Пасхи, чтобы за оставшееся до конца учебного года время успеть улучшить знания для перехода на следующий этап обучения.

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