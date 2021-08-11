Какие имена чаще всего дают девочкам в Латвии в последние пять лет? (+ ТОП-10 самых популярных женских имен за столетие)

София, Эмилия, Алисе, Марта и Анна — такие имена чаще всего давали новорожденным девочкам в Латвии в последние пять лет, свидетельствуют данные Центрального Статистического управления (ЦСУ).

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Мода на имена меняется, реагируя всевозможные перемены в обществе. Однако есть традиционные имена, которые, если и выпадают из топа популярности, то ненадолго. В Латвии — это женское имя Анна.

По данным ЦСУ, имя Анна никогда не выпадало из ТОП-100 самых популярных женских имен в Латвии с 1918 года. Анна — самое популярное имя в независимой Латвии до Второй Мировой войны (с 1918 по 1940 годы). В советский период имя несколько потеряло позиции. Но начиная с 1990 года — имя Анна снова в пятерки самых популярных женских имен.

Женская мода всегда переменчивее мужской. ЦСУ отмечает, что девочкам реже, чем мальчикам дают имена, которые были распространены в предыдущих поколениях. Поэтому достаточно мало женских имен, стабильно сохранявших популярность все столетие. В Латвии таких три — Анна, Мария, Виктория.

ТОП-10 столетия выглядит так: Анна, Дзинтра, Валентина, Татьяна, Светлана, Елена, Кристине, Лаура, Анастасия и София.

Мода на имена возвращается через несколько поколений. То есть, молодые родители ищут оригинальные имена в далеком прошлом — в поколениях не мам и бабушек, а скорее прабабушек и прапрабабушек.

Сейчас 8 из 20 самых популярных женских имен — это имена, которые были распространены несколько поколений назад. Эти 8 имен: София, Эмилия, Марта, Алисе, Катрина, Элза, Дарта и Эмма. Все эти имена были популярны в период 1918-1940 годов, после Второй Мировой войны выпали из топа, и триумфально возвратились в топ в 1990 году, что доказывает, насколько мода на имена чувствительна к изменениям в обществе, политическим, социальным, экономическим.

В поколении прапрабабушек (1920 год) были популярны имена Элза (5-е место), Марта (8-е место) и Эмилия (13-е место).

Имя Дарта было распространено в Латвии еще раньше — в самом начале прошлого века.

Новая тендеция: в топ-20 в последние годы ворвалось имя международного звучания и написания: Миа. Сейчас это имя занимает 17-е место.

Конечно, на популярности имен сказывается неоднородность этнического состава Латвии. Наиболее четко это показывает сравнение топов имен в Латвии в целом и в Латгалии.

Топ-10 Латвии за последние 5 лет: София, Эмилия, Алисе, Марта, Анна, Амелия, Паула, Дарта, Элизабете, Эстере.

Топ-10 Латгалии за последние 5 лет: София, Эмилия, Алисе, Виктория, Милана, Анна, Амелия, Алиса, Мария, Анастасия.

Если вам интересно, насколько было распространено в Латвии в последние 100 лет именно ваше имя, это можно узнать здесь.