Какие имена чаще всего дают девочкам в Латвии в последние пять лет? (+ ТОП-10 самых популярных женских имен за столетие)
Foto: Shutterstock

София, Эмилия, Алисе, Марта и Анна — такие имена чаще всего давали новорожденным девочкам в Латвии в последние пять лет, свидетельствуют данные Центрального Статистического управления (ЦСУ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мода на имена меняется, реагируя всевозможные перемены в обществе. Однако есть традиционные имена, которые, если и выпадают из топа популярности, то ненадолго. В Латвии — это женское имя Анна.

По данным ЦСУ, имя Анна никогда не выпадало из ТОП-100 самых популярных женских имен в Латвии с 1918 года. Анна — самое популярное имя в независимой Латвии до Второй Мировой войны (с 1918 по 1940 годы). В советский период имя несколько потеряло позиции. Но начиная с 1990 года — имя Анна снова в пятерки самых популярных женских имен.

Женская мода всегда переменчивее мужской. ЦСУ отмечает, что девочкам реже, чем мальчикам дают имена, которые были распространены в предыдущих поколениях. Поэтому достаточно мало женских имен, стабильно сохранявших популярность все столетие. В Латвии таких три — Анна, Мария, Виктория.

ТОП-10 столетия выглядит так: Анна, Дзинтра, Валентина, Татьяна, Светлана, Елена, Кристине, Лаура, Анастасия и София.

Мода на имена возвращается через несколько поколений. То есть, молодые родители ищут оригинальные имена в далеком прошлом — в поколениях не мам и бабушек, а скорее прабабушек и прапрабабушек.

Сейчас 8 из 20 самых популярных женских имен — это имена, которые были распространены несколько поколений назад. Эти 8 имен: София, Эмилия, Марта, Алисе, Катрина, Элза, Дарта и Эмма. Все эти имена были популярны в период 1918-1940 годов, после Второй Мировой войны выпали из топа, и триумфально возвратились в топ в 1990 году, что доказывает, насколько мода на имена чувствительна к изменениям в обществе, политическим, социальным, экономическим.

В поколении прапрабабушек (1920 год) были популярны имена Элза (5-е место), Марта (8-е место) и Эмилия (13-е место).

Имя Дарта было распространено в Латвии еще раньше — в самом начале прошлого века.

Новая тендеция: в топ-20 в последние годы ворвалось имя международного звучания и написания: Миа. Сейчас это имя занимает 17-е место.

Конечно, на популярности имен сказывается неоднородность этнического состава Латвии. Наиболее четко это показывает сравнение топов имен в Латвии в целом и в Латгалии.

Топ-10 Латвии за последние 5 лет: София, Эмилия, Алисе, Марта, Анна, Амелия, Паула, Дарта, Элизабете, Эстере.

Топ-10 Латгалии за последние 5 лет: София, Эмилия, Алисе, Виктория, Милана, Анна, Амелия, Алиса, Мария, Анастасия.

Если вам интересно, насколько было распространено в Латвии в последние 100 лет именно ваше имя, это можно узнать здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ЦСУ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова