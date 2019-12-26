Какие латвийские госкомпании получают больше всего средств из госбюджета

В 2018 году больше всего средств из бюджета получили компании с госкапиталом, работающие в сфере здравоохранения и транспорта, свидетельствует подготовленный Межведомственным координационным центром (МКЦ) отчет о результатах работы компаний с госкапиталом в 2018 году.

МКЦ поясняет, что бюджетное финансирование состоит из разных видов поступлений - компенсации, плата за купленные государством услуги (например, медицинские), дотации (например, театрам на создание спектаклей).

По сравнению с 2017 годом финансирование обществ с госкапиталом уменьшилось на 349,5 млн евро или 33,5%, что в основном связано с тем, что в 2017 году была выплачена одноразовая компенсация Latvenergo в размере 454,4 млн евро за отказ в дальнейшем получать 75% платежей за мощность для рижских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Если не учитывать компенсацию Latvenergo, то полученное всеми обществами с госкапиталом бюджетное финансирование в 2018 году выросло на 104,9 млн евро или 17,8%.

По данным МКЦ, медицинские предприятия с госкапиталом получили в прошлом году государственное финансирование в размере 326,2 млн евро, что составляет 47% всего госфинансирования.

Предприятия транспортной отрасли получили в 2018 году 134,9 млн евро (19,4%), энергокомпании - 92,7 млн евро (13,4%).

МКЦ сообщает, что в 2018 году больше всего средств получили из бюджета Рижская Восточная клиническая университетская больница - 111,5 млн евро, Рижская клиническая университетская больница им. Страдиня - 98,9 млн евро и концерн Latvenergo - 92,7 млн евро.

В 2018 году общий оборот предприятий с госкапиталом составил 3,77 млрд евро, что по сравнению с 2017 годом больше на 375,7 млн евро или 11,1%. Общая прибыль предприятий с госкапиталом в 2018 году составила 323,6 млн евро, отдача собственного капитала - 6,8%.