Кактиньш: война в Украине ставит под сомнение прежнее мировоззрение русскоязычных граждан
Foto: LETA

В вопросе войны в Украине русскоязычные граждане не поддерживают ни одну из сторон, потому что война противоречит их прежнему мировоззрению, объясняет директор центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш.

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Кактиньш считает, что вероятнее всего нет единого объяснения, почему так много русскоязычных (46%) избегают выражать поддержку одной или другой вовлеченной в войну стороне, о чем свидетельствует опрос, представленный в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?").

Социолог объясняет, что до нападения на Украину большинство русскоязычных граждан положительно оценивали Россию и действия ее президента Владимира Путина. Россия представлялась им дружественной страной. У них не было подозрений, что с ее стороны может быть проявлена агрессия против Украины.

По словам Кактиньша, когда в Украине началась война, для относительно большого числа русскоязычных это стало неприятным сюрпризом , который во многом пошел вразрез с их прежними мировоззрениями.

Нужно понимать, что важные мировоззренческие установки не меняются за один день. Важную роль в изменении хода мыслей играет фактор времени, а для того, чтобы мировоззрение изменилось коренным образом, должно пройти достаточно много времени, подчеркивает эксперт.

Как ранее сообщалось, в проведенном программой Kas notiek Latvijā? опросе 46% граждан Латвии, говорящих в семье по-русски, предпочитают не поддерживать ни одну из сторон в нынешней военной ситуации. В целом каждый пятый респондент в Латвии не поддерживает ни одну из сторон в войне России против Украины.

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