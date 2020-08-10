Калниете: нужно "серьезно предупредить" Россию не пытаться повторить с Беларусью сценарий Украины

"Сейчас важно приложить все усилия, чтобы удержать белорусский режим от насилия против народа. Также нужно серьезно предупредить Россию о том, чтобы она не пробовала повторить в Беларуси сценарий Украины", — заявила в Twitter депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете.

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Ранее уже сообщалось, что, по предварительным данным, победу во время президентских выборов в Беларуси одержал многолетний лидер страны Александр Лукашенко. Сторонники других кандидатов, в том числе и арестованных перед выборами, полагают, что результаты голосования могут быть сфальсифицированы. В воскресенье вечером на улицах Минска и других городов прошли массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с милицией и применением спецсредств. По неофициальной информации, есть множество пострадавших и задержанных.