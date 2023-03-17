Калорийность на бутылках и меньше рекламных акций: Минздрав будет бороться с алкоголизмом

Министерство здравоохранения разработало план по снижению употребления алкоголя в Латвии. Среди предложений — указывать на бутылках пищевую ценность и состав, запретить продавать крепкие напитки в пластмассовых "чекушках", запретить алкоголь в игорных залах и ограничить рекламу скидок на алкоголь.

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Министерство сообщило, что предлагает размещать информацию о пищевой ценности и составе в маркировку алкогольных напитков (можно и в виде QR-кодов), а также помечать бутылки пиктограммами, предупреждающими, что алкоголь нельзя беременным и водителям.

Также предлагается запретить в игорных залах продавать или предлагать бесплатный алкоголь, а также употреблять его возле игорных столов и приспособлений.

В местах розничной торговле министерство предлагает размещать следующее предупреждение: "Употребление алкогольных напитков негативно влияет на здоровье, алкогольные напитки запрещено продавать несовершеннолетним лицам, а несовершеннолетним лицам запрещено их приобретать, употреблять и хранить".

Также министерство предлагает запретить продавать алкоголь крепостью более 22% в пластмассовых емкостях, объем которых не превышает 0,2 литра.

В 2020 году центр профилактики и контроля заболеваний провел исследование, которое показало, что 69% жителей выступают за полный запрет рекламы алкогольных напитков, а 66% считают, что нужно запретить рекламу специальных предложений и распродаж алкоголя.



Предложение министерства — запретить рекламу изменения цен на алкоголь в прессе, печатных рекламных изданиях, кинотеатрах, интернете, приложениях, в прямом эфире, по почте, по электронной почте и везде за пределами мест розничной торговли, кроме мест производства алкоголя или в структурных подразделениях производителей алкоголя. Также алкоголь нельзя будет предлагать купить вместе с другим товаром по более выгодной цене, а также в качестве подарка или компенсации за приобретение другого товара или услуги. Будет также запрещена бесплатная дегустация алкоголя везде, кроме мест розничной торговли.

В местах розничной торговли будет запрещено проводить такие акции, в которых большее количество емкостей с алкоголем будет предлагаться по цене меньшего количества, а также предлагать особые скидки на алкоголь клиентам программ лояльности.

Нельзя будет рекламировать цену или скидки на пиво и вино по радио и телевидению. Другая реклама алкоголя будет разрешена.

Министерство привело цифры: расходы здравоохранения из-за употребления латвийцами алкоголя в 2021 году составили 56 миллионов евро. В 2020 году Латвия была рекордсменом по употреблению алкоголя среди стран Организации экономического сотрудничества и развития — 12,1 литра на жителя, без учета туристов. В 2021 году этот показатель вырос до 12,2 литра.

Предложение Минздрава правительство собирается рассмотреть во вторник, 21 марта.

Стоит отметить, что указывать состав и калорийность на упаковке алкогольных напитков министерство предлагало уже два года назад, но Сейм прошлого созыва отклонил предложения. Депутаты раскритиковали его, заявив, что эти нововведения никак не помогут людям с алкогольной зависимостью.