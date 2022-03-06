Калвитис: невозможно полностью решить проблемы в энергетике за год

Невозможно полностью решить проблемы в энергетике за один год, заявил в эфире передаче Spried ar Delfi председатель правления Latvijas gāze и бывший премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис. В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс подчеркнул, что Латвия максимально диверсифицирует свои свои риски и будет покупать газ не в России, а в других местах, поскольку это также вопрос национальной безопасности.

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"Все меняется по часам, если не по минутам, я не смогу сказать, что нас ждет, потому что действительно не знаю", — сказал Калвитис, отвечая на вопрос о том, может ли Россия перекрыть поставки газа и как санкции повлияют на ситуацию .

В настоящее время потоки газа есть, они не остановлены, хранилище работает в режиме закачки, все стараются закачать еще немного газа, заявил Калвитис.

Он сказал, что самой большой практической проблемой в будущем будет выставление счетов, но газ как отрасль не входит в санкционный список. В то же время очень сложно и непонятно, как платить за газ, поэтому эти потоки могут быть прерваны в любой момент, добавил Калвитис.

Он также отметил, что законы физики нельзя обмануть, то есть, нельзя просто перекрыть кран на объектах газодобычи. Калвитис заявил, что его выталкивают из земли и его необходимо куда-то поместить. Пока Россия пополняет свои хранилища, у них есть возможности манипулировать ситуацией, но "в тот момент, когда газ будет некуда помещать, его придется сжигать в воздухе", пояснил бывший премьер.

Калвитис также считает, что Латвия должна хранить в Инчукалнском газохранилище по крайней мере минимальное количество газа, чтобы можно было хотя бы перезимовать следующей зимой, потому что энергетические проблемы не решить за один год.

В свою очередь, министр экономики Витенбергс заявил, что возможны оба сценария — Россия прекратит поставки газа или у нас не будет доступа к нему из-за санкций. Поэтому ведется работа по урегулированию ситуации, например, страны Балтии договорились об общем направлении с использованием имеющейся инфраструктуры — Клайпедского терминала сжиженного газа, который открывает больше возможностей для маневра, пояснил министр. Также в Латвии есть Инчукалнское газохранилище, а несколько недель назад правительство согласилось делегировать Latvenergo покупку альтернативных ресурсов.

Витенбергс подчеркнул, что Латвия максимально диверсифицирует эти риски и закупит газ в другом месте.

Ранее сообщалось, что Европейский союз сможет пережить следующую зиму без импорта российского природного газа, избежав при этом серьезного ущерба для экономики.