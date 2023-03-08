Калвитис: по крайней мере сейчас альтернативы газу нет

Снижение потребления газа в прошлом году в основном определялось высокой ценой, теплой погодой и опасениями за его дефицит, но нет уверенности в том, что и в будущем потребление будет снижаться, потому что, по крайней мере на данный момент, альтернатив газу нет, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его мнению, если цена на газ вернется к уровню 20 евро за мегаватт-час (МВтч), потребление снова возрастет.

"Это понятно, потому что при таком уровне цен никакое другое альтернативное топливо не может реально конкурировать с газом не только с точки зрения удобства, не только с точки зрения отдачи тепла, но и чисто экономически", — сказал Калвитис, добавив, что если следующей зимой газ снова будет стоить около 100 евро, многие другие альтернативные виды топлива получат преимущество.

Он пояснил, что вторым фактором, влияющим на потребление газа, являются погодные условия.

"Зима в этом году нас баловала. Чуть холоднее был только декабрь, но не было периода, чтобы температура воздуха была минус 15 градусов или ниже 10 дней подряд", — сказал Калвитис, пояснив, что при низких температурах газ нечем заменить.

По словам руководителя "Latvijas gāze", можно рассказывать о биомассе и о чем-то еще, но биомасса эффективна, если температура не опускается ниже минус пяти градусов, но не эффективна при минус 20 градусах. "В этом году таких температур не было. Помню, в марте 2018 года две недели было около минус 20 градусов, и тогда Инчукалнс работал на полную мощность, потому что потребление газа было огромным", — сказал Калвитис.

Что касается потребления в целом, то в этом отопительном сезоне декабрь был холодным месяцем, и домохозяйства использовали в декабре исторически средние объемы газа.

"Сейчас мы можем прицепить себе на грудь орден за то, что сократили потребление газа на 40%… Но на это повлияли совсем другие факторы", — сказал Калвитис, добавив, что потребление газа уменьшилось, но будет ли оно продолжать снижаться — это вопрос.

Он также напомнил, что, например, промышленность в основном работает на природном газе.

"Поэтому да — в этом году идет снижение, причина в ценах, в теплой погоде, в боязни дефицита. Будет ли в ближайшие годы так же? Я не очень в этом уверен, потому что альтернативы газу не вижу, по крайней мере, на данный момент", — сказал Калвитис.