Каминскис: бывший мэр Адажи мог бы быть компетентным министром регионального развития

Бывший председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс ("Объединенный список", ОС), избранный в 14-й Сейм, достаточно компетентен, чтобы стать министром регионального развития в новом правительстве, заявил председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис в программе "900 секунд" на телеканале ТВ3.

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Он сказал, что новому министру регионального развития предстоит работать над тем, чтобы помочь самоуправлениям обеспечить финансовую стабильность хотя бы в среднесрочной перспективе, развивать центры и сельские территории, обеспечить доступность услуг для жителей, тем самым повышая качество жизни.

"Здесь важно видение и понимание процессов со стороны министра, которые, я думаю, могут быть у Спринджукса", — считает Каминскис.

Говоря о работе, которую предстоит проделать новому министру и правительству, он упомянул введение на практике административно-территориальной реформы и нового закона о самоуправлениях, утилизацию отходов, решение вопроса с налогом на природные ресурсы и др.

Каминскис отметил, что в новый Сейм избрано относительно большое количество — 26 — бывших депутатов и председателей самоуправлений. У этих людей есть опыт и понимание проблем самоуправлений, что позволяет надеяться на решение застарелых проблем.