Канада разместит в Латвии 15 танков Leopard 2 (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В пятницу, 16 июня, на совещании министров обороны стран НАТо в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананда заявила, что в Латвии будут размещены 15 танков Leopard 2.

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Планируется, что в ближайшие месяцы Канада разместит в Латвии 15 танков Leopard 2 вместе с личным составом и техникой, тем самым подтвердив намерение и готовность Канады развивать боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия и Канада тесно сотрудничают для реализации декларации, принятой на Мадридском саммите НАТО, а также для того, чтобы канадская боевая группа, дислоцированная в ЛР, расширилась до уровня боеспособной бригады.

"Размещение танков в Латвии на постоянной основе является сильным сигналом решимости Канады достичь этой цели. Латвия приветствует вклад Канады в основу обеспечения безопасности Латвии и всего восточного фланга НАТО", — заявила Мурниеце.

Министр обороны также проинформировал коллег из НАТО о принятом правительством Латвии решении в этом году, а также в 2024 и 2025 годах вносить по 2 миллиона евро (ежегодно) в Комплексный пакет поддержки НАТО для Украины. Целью этой инициативы является оказание нелетальной поддержки вооруженным силам Украины.

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, группа состоит из более чем 1700 солдат из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

Ежедневно солдаты союзников участвуют в совместных военных учениях с Национальными вооруженными силами для улучшения взаимодействия с союзниками, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Соглашение о присутствии сил союзников в странах Балтии и Польше в рамках расширенного присутствия НАТО было одобрено на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года, чтобы продемонстрировать единство и приверженность делу защиты членов НАТО от возможного агрессора. А уже 19 июня 2017 года на базе в Адажи состоялась торжественная церемония встречи боевой группы расширенного присутствия НАТО.

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