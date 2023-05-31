Канцелярию президента Латвии возглавит Рейре
Foto: LETA

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич решил возложить обязанности руководителя канцелярии президента на бывшего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Гунду Рейре.

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Об этом Ринкевич заявил на пресс-конференции после избрания на пост.

Планируется, что советником нового президента по вопросам коммуникации станет Мартиньш Дрегерис, который и в настоящее время является советником Ринкевича.

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