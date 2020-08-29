Кандидат в мэры от СЗК Валайнис: "Согласие" и ЧСР должны оказаться в оппозиции
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Кандидат в мэры Риги от Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис считает, что по итогам выборов прежняя правящая коалиция - партии "Согласие" и "Честь служить Риге" должны на этот раз остаться в оппозиции.

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Сам Валайнис ситает, что СЗК на этот раз создал "хорошую команду и реальное предложение". О сотрудничестве с другими партиями он отказался говорить, сославшись на то, что пока что прогнозировать что-либо трудно. "Есть вопросы, по которым наше мнение совпадает с мнением других сил, а есть, по которым не совпадает", - пояснил политик.

Одним из основных приоритетов Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Риге будет приведение в порядок многоквартирных домов, находящихся в критическом состоянии, заявил Валайнис.

Из примерно 6000 многоквартирных домов в Риге половина находится в критическом состоянии, и проблема игнорируется уже 30 лет. Люди платят за обслуживание, не получая услуг. СЗК обещает обеспечить жителям такое управление недвижимостью, за которое не придется переплачивать, заявил кандидат.

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Честь служить Риге Виктор Валайнис "Согласие" СЗК
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