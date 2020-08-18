Кандидат в мэры Риги от "Нового Единства" Кирсис: ЧСР и "Согласие" как старые любовники

"Если они, не дай бог, заручатся поддержкой большинства избирателей, это станет очень печальным днем для Риги. Они как старые любовники, которые, даже если поссорились, снова обнимутся, поцелуются и продолжат править следующие пять лет", — заявил в интервью агентству LETA по поводу конкурирующих партий "Согласие" и "Честь служить Риге" кандидат в мэры Риги от списка "Нового Единства" Вилнис Кирсис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, если народ выберет "старую "банду" ЧСР и "Согласия"", то коррупция в Риге "будет лишь процветать". Улучшение ситуации, по мнению политика, возможно лишь в том случае, если этот тандем не получит власть в столичной мэрии.

Кирсис считает, что ядром новой Рижской думы должны стать представители партий, образующих сейчас правительство Латвии. Он также заверил, что представляемое им "Новое Единство" не будет сотрудничать ни с "Согласием", ни с ЧСР.

Результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS, на начало августа показали, что наибольшую поддержку на предстоящих выборах в Рижскую думу (29 августа) избиратели на данный момент выражают совместному списку партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные". Совместный список этих партий готовы поддержать 14,9% жителей.

Второе место занимает партия "Согласие" (14,1%), возглавлявшая аналогичный рейтинг в предыдущем месяце, а тройку лидеров в настоящий момент замыкает совместный список Национального объединения и Объединения регионов Латвии (7,7%).

За "Новое Единство" были готовы проголосовать 5,9% респондентов, а за "Честь служить Риге" — 5,6%.