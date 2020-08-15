Кандидат в мэры Риги от "Согласия" Чекушин назвал фейковыми новости об "ужасной коррупции"

Из-за непрозрачной политики партия "Согласие" позволила создавать вокруг себя фейковые новости, заявил в интервью кандидат "Согласия" на должность мэра Риги Константин Чекушин.

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По его словам, "Согласие" допускало ошибки, но они не были настолько серьезными, как изображают политические конкуренты — "ужасная коррупция и все остальное".

Одной из первых задач как в Рижской думе, так и для улучшения имиджа партии Чекушин назвал обеспечение прозрачности. По его словам, нужно обеспечить такую прозрачность, чтобы партии ничего нельзя было вменить в вину — публиковать в интернете все сметы, процессы, цели, разъясняя, почему одна улица ремонтируется, а другая нет.

Также важно рассказывать, как выполняются данные обещания, и уделять внимание каждому шагу. Чекушин согласен, что ранее в работе думы не хватало прозрачности, и это нужно изменить.

Чекушин обещает также проводить аудиты в муниципальных предприятиях: "Аудитов не надо бояться, так как они помогают увидеть недостатки". Кандидат признал, что в "Ригас наму парвалдниекс" (РНП) были также допущены ошибки. По его мнению, нужно сократить процесс закупок, чтобы жильцам было легче проводить ремонтные работы.

Говоря о ситуации в "Согласии", Чекушин похвалил ценности партии, в центре которых находится человек. "Я считаю, что все видят реализуемую "Согласием" социальную политику. Партия должна привлекать новых людей, обеспечить, чтобы люди голосовали за "Согласие" не потому, что больше не за кого или другие партии являются националистическими, а потому,что чувствуют себя частью "Согласия"", — сказал политик. По его мнению, партия должна больше работать с молодежью.