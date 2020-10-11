Кандидат в начальники Госполиции Рукс: Я честный человек, меня нельзя подкупить

В понедельник, 5 октября, глава МВД Сандис Гиргенс объявил, что выдвигает на пост нового главы Госполиции канидата, который изначально не участвовал в конкурсе — это начальник Управления уголовных расследований Арманд Рукс. Планируется, что правительство рассмотрит вопрос о кандидатуре Рукса уже на грядущей неделе. Сам он считает себя способным бороться за повышение зарплат и условий работы за полицейских, а также особо отмечает свою неподкупность, передает Новостная служба телеканала TV3.

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"Конечно, возникает вопрос — кто этот Арманд Рукс? Положив руку на сердце, могу сказать — я честный человек, меня нельзя подкупить, на меня нельзя политически повлиять!", — пояснил Рукс.

"Я за то, чтобы полиция развивалась, сотрудники получали достойную человека зарплату, а также условия, хорошие помещения, материально-техническое обеспечение, инновационные технологии. Чтобы можно было проводить расследование так, как этого от нас требует общество. Тогда и общество будет радо — а это как раз моя цель, других целей нет", — описал свои планы на будущее в качестве главы Госполиции Рукс.

Кандидат подтвердил, что в рамках оценки его компетентности уже прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи). В полиции он служит с 1996 года, причем большую часть своей карьеры провел в секретном подразделении Госполиции, которую неофициально называют "флот" — по некоторым данным, его членам приходится внедряться в криминальный мир. Однако сам Рукс об этом периоде своей жизни не рассказывает, отмечает TV3.

Изначально заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис. Однако глава МВД Сандис Гиргенс в итоге отклонил все три кандидатуры и выдвинул собственную — Арманда Рукса. Правительство уже заявило, что доверится выбору Гиргенса.