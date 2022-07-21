Кандидат в премьеры от "Консервативных" — министр юстиции Борданс

Коалиционная партия "Консервативные" выдвигает в премьер-министры своего лидера, министра юстиции Яниса Борданса. Он же возглавит список партии в Видземе.

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Первый номер в Риге — министр образования и науки Анита Муйжниеце, в Земгале — министр благосостояния — Гатис Эглитис, в Курземе — глава Комиссии Народно-хозяйственной комиссии Сейма Кришьянис Фелдманс, в Латгалии — депутат Балвской краевой думы Алдис Букшс.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.