Кандидатом в мэры Риги от "Согласия" станет Константин Чекушин

В среду, 26 февраля, партия "Согласие" представила своего кандидата в мэры столицы, которого она выдвинет на внеочередных выборах Рижской думы в конце апреля. Им стал активист, организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин.

Чекушин баллотировался от "Согласия" на выборах в Сейм нынешнего созыва, но не был избран.

Бывший мэр Риги, а ныне европарламентарий Нил Ушаков ранее уже заявлял, что список партии "Согласие" на внеочередных выборах в Рижскую думу должен возглавить "узнаваемый человек без депутатского опыта".

Аналогичное заявление делал и депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев. "У нас будет новый лидер — человек, который не известен, но сыпет идеями и намерением "перезагрузки" нашего списка", — пояснил он.

На вопрос, возможны ли возвращение Нила Ушакова и его старт на внеочередных выборах в столице, Клементьев ответил отрицательно, указав, что Ушаков был избран в Европарламент. "Пусть работает там", — сказал политик.

Как уже сообщал DELFI, 13 февраля Сейм в окончательном чтении принял законопроект о роспуске Рижской думы. Досрочные выборы в столице состоятся 25 апреля.

Пока что дума продолжает работать, потому что закон о роспуске вступит в силу на следующий день после провозглашения. Решение о провозглашении в течение десяти дней примет президент Эгил Левитс.