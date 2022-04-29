"Kāpēc" на Delfi TV: интервью с Нилом Ушаковым

После избрания в Европарламент лидер "Согласия" Нил Ушаков отдалился от латвийской политической сцены. Какие ошибки были допущены в Рижской думе? Как идут дела с защитой интересов рижан в Европарламенте? Что будет происходить в Риге 9 мая? Об этом и о многом другом экс-мэр Риги Нил Ушаков поговорит с журналистом Delfi TV Ольгой Драгилевой в пятницу, 29 апреля, в 12 часов.

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Ушаков провел на посту мэра Риги 10 лет. В апреле 2019 года министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Ушакова от занимаемой должности за "систематические и бесстыдные нарушения закона". Ушаков обжаловал это решение в суде, но его жалоба была отклонена.

В 2019 году Нил Ушаков был выбран в Европарламент. Это произошло через месяц после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски дома на и рабочем месте Ушакова. Политик утверждал, что решение пойти на выборы в ЕП продиктовано не желанием избежать развития коррупционного скандала, а стремлением защищать интересы рижан.