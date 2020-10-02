Кариньш: 720 млн евро Евросоюза укрепят независимость наших электросетей от России
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Решение Европейской комиссии о выделении финансирования в размере 720 млн евро укрепит независимость электросетей стран Балтии от России, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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В канцелярии премьер-министра сообщили, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Кариньш, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в совместном заявлении в пятницу сообщили о решении Еврокомиссии выделить 720 млн евро для реализацию проекта синхронизации электросетей стран Балтии с целью укрепления независимости этого сектора от России и безопасности региона.

"Решение Еврокомиссии о выделении более 700 млн евро на синхронизацию электросетей стран Балтии с электросетями Европейского союза позволит успешно продолжить важный для региона проект. Это прекрасный пример того, как в результате совместной работы и сотрудничества мы можем достигать целей, делая более сильными и безопасными наши страны и Европу в целом", — заявил Кариньш.

Он отметил важность проекта синхронизации для безопасности Латвии и всего региона, а также для независимости энергоресурсов от России.

Решение Еврокомиссии о выделении 720 млн евро представляет собой заключительную фазу процесса синхронизации электросистем стран Балтии с системами ЕС. Планируется, что синхронизация начнется в 2025 году.

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президент Литвы Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Кришьянис Кариньш
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