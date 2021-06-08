Кариньш: активная вакцинация от Covid-19 позволит избежать ограничений осенью

Активная вакцинация от Covid-19 позволит избежать возможных ограничений осенью, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства во вторник.
Министры обсудили эпидемиологическую ситуацию, которая, по словам экспертов, улучшается.
Комментируя полученную от экспертов информацию, Кариньш сказал, что, хотя показатели заболеваемости Covid-19 снижаются, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе.
В то же время он указал на важность сохранения темпов вакцинации против Covid-19, чтобы студенты могли вернуться к очному обучению осенью, а также не пришлось задумываться о новых ограничениях в торговле.
"Для этого необходимо обеспечить процесс вакцинации в течение всего лета. Если вакцинация будет продолжаться, как сейчас, то к тому времени мы сможем охватить 70% населения. Чтобы осенью избежать новых ограничений для экономики и школ, в первую очередь нужно прививаться", - сказал премьер.