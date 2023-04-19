Кариньш будет работать над тем, чтобы у коалиции был общий кандидат в президенты
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") будет добиваться того, чтобы коалиционные партнеры договорились об общем кандидате в президенты, сообщает агентство LETA.

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"Я буду работать с коалиционными партнерами, нам нужно договориться об одном, едином кандидате" — заявил премьер-министр в программе "900 секунд" Латвийского радио.

Кариньш указал, что недопустимо, чтобы кандидат в президенты был избран голосами депутатов, которые поддерживают политику Кремля.

Как уже сообщалось, Национальное объединение приняло решение выдвинуть кандидатуру действующего президента Эгиля Левита для переизбрания на эту должность. Премьерское "Новое единство" также обещает поддержку Левитсу.

В свою очередь, еще одна коалиционная политическая сила — "Объединенный список" — выдвинула в президенты предпринимателя Улдиса Пиленса. В его поддержку высказался ряд оппозиционных политиков, однако стабильное большинство голосов на выборах Пиленсу не гарантировано.

Выборы президента состоятся 31 мая.

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