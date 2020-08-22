Кариньш: через 10-15 лет уровень развития Латвии будет выше среднеевропейского
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Через 10-15 лет уровень развития Латвии будет выше среднеевропейского, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в субботу на съезде партии "Единство".

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Он отметил, что в настоящее время экспорт высоких технологий для Латвии является самым прибыльным, и за последние 10-15 лет Латвия пережила стремительное развитие. В стране есть компании, которые создают сложные высокие технологии, пользующиеся международным спросом, подчеркнул премьер-министр, добавив, что через 10-15 лет уровень развития Латвии будет выше среднеевропейского.

Оглядываясь на последние полтора года и проделанную за это время работу, Кариньш отметил, что партия и правительство добились ряда успехов. Политик отметил приведение в порядок финансовой системы, в результате чего международный кредитный рейтинг Латвии достиг наиболее высокого уровня, чем когда-либо.

Кариньш также подчеркнул, что государству необходима административно-территориальная реформа, ведь Латвия не может развиваться равномерно, если в стране есть самоуправления с населением в тысячу человек без существенной налоговой базы. Таких самоуправлений в Латвии более 50.

Премьер-министр также отметил, что низкая заболеваемость Covid-19 в Латвии является общей заслугой государства и населения страны.

Он добавил, что именно способность действовать, с ответственностью относясь к выполняемому заданию, является причиной существования латышского народа на протяжении более тысячи лет, несмотря на то, что Латвию всегда окружали более населенные и сильные страны.

Кариньш отметил, что следующими шагами является продолжение работы в сфере образования. В планы входит не только улучшение образования с точки зрения содержания, но и приведение в порядок сети школ. В свою очередь в сфере здравоохранения планируется упорядочить сеть больниц.

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