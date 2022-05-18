Кариньш: через 90 дней пребывания в Латвии украинские беженцы не останутся без помощи

После истечения 90-дневного периода оказания первичной помощи украинские беженцы не останутся без поддержки, поскольку будут задействованы иные механизмы предоставления поддержки, заявил после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам главы правительства, сейчас возникло определенное непонимание того, как будет дальше оказываться поддержка украинским беженцам, которые выберут один из трех способов размещения:

1) будут жить в семейных домохозяйствах;

2) будут жить в помещениях, принадлежащих самоуправлениям;

3) будут снимать жилье на частном рынке.

Кариньш пояснил, что из гостиниц, которые государство оплачивать дорого, украинских беженцев переместят и предложат возможность использовать один из трех вариантов проживания в Латвии.

Как получить компенсацию за постояльцев?

Первый вариант, по словам премьера, предусматривает, что украинские беженцы начнут жить или продолжать жить в домах или квартирах семей. Хозяева таких домов и квартир, которые пустят к себе беженцев, смогут получать от государства финансовую поддержку.

Как напомнило сегодня в пресс-релизе Министерство экономики домашние хозяйства смогут получать такие суммы:

100 евро за первого размещенного беженца;

50 евро за каждого последующего беженца;

Но при этом одно домохозяйство (одно жилье, один адрес) не может получить поддержку объемом более 300 евро.

Чтобы получить такую помощь, физическое лицо — владелец жилья или уполномоченное им лицо — должно подать соответствующую заявку в то самоуправление, на территории которого находится недвижимость. Заявка должна быть поданы не позже чем через 14 дней с момента размещения гражданских жителей Украины. В заявке нужно указать:

Имя, фамилию, персональный код, расчетный счет (банковский или почтовый) и контактную информацию;

Адрес жилья, в котором размещены беженцы, а также площадь жилья, которую занимают гражданские жители Украины и срок, который они намерены жить в этом месте;

Документ, подтверждающий право собственности на жилье;

Имя, фамилию, персональный код каждого размещенного украинского беженца;

Свидетельство о том, что жилье, в котором размещен гражданский житель Украины, годно для проживания в понимании 3-й части 16-й статьи Закона "О помощи в решении квартирного вопроса", не угрожает здоровью и безопасности постояльцев.

Компенсация будет выплачиваться за период до 90 дней, отсчитывая от даты, указанной в заявке, но не ранее чем с 1 мая 2022 года.

Самоуправление будет рассматривать заявку на предоставление компенсации в течение месяца. Сама компенсация в случае положительного решения будет перечисляться заявителю за актуальный месяц до 10-го числа следующего месяца.

Финансирование госбюджета этого механизма поддержки составляет 937 500 евро.

Муниципальное жилье и рынок аренды

Второй вариант предполагает, что самоуправления переместят беженцев в помещения, которые муниципалитеты для этого приспособят. Предусматривается выделить на такие ремонты госфинансирование. Однако, как сообщает LETA, самоуправления признают — процесс приспособления и обустройства помещений потребует длительного времени.

И наконец третий вариант предусматривает, что украинские беженцы, которые сумели найти работу, смогут снять жилье как и любой житель Латвии, пояснил премьер.

Около 1000 беженцев пока не знают, где будут жить в июне

Кариньш напомнил, что у всех военных беженцев есть право работать в Латвии, им доступна полное социальное страхование, у них есть право обучать своих детей в школах за госсчет. Также беженцам обеспечено полное — такое же как жителям Латвии — медицинское обслуживание.

Как уже сообщалось, вчера Латвийский союз самоуправлений выступил с заявлением, в котором высказал критику в адрес государственной власти, которая так и не определила явно объемы помощи украинским беженцам после истечения 90-дневного срока оказания первичной поддержки. Самоуправления указали, что многие беженцы по истечению 90 дней могут остаться без жилья.

Сегодня в программе Spried ar Delfi представитель организации Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помогать беженцам") Агнесе Лусе сказала, что из-за недостатка коммуникации ни у самих украинцев, ни у волонтеров нет четкого представления, как будет организована помощь через 90 дней. По словам Лусе, уже 9 июня примерно 1000 беженцев рискуют оказаться без жилья, если не найдут его в самое ближайшее время.

Полностью посмотреть программу Spried ar Delfi, посвященную тому, как будут дальше жить в Латвии украинские беженцы, можно здесь.