Кариньш дал министру экономики задание решить проблемы с жилищным фондом муниципалитетов

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш дал министру экономики Ральфу Немиро (KPV LV) задание подготовить решения для улучшения состояния жилищного фонда.

Ведомство Немиро должно оценить, соответствует ли жилищный фонд самоуправлений требованиям безопасности и исходя из этого разработать план, как улучшить жилищные условия в Латвии.

"Это тормозит улучшение качества жизни, жилищных условий и это надо срочно исправить", — сказал Кариньш, призвав министерство экономики и министра взять на себя ответственность и выступить с решениями, которые помогут развивать народное хозяйство Латвии.

Премьер-министр издал резолюцию, основываясь на ревизии Госконтроля жилищного фонда самоуправлений.

Как уже сообщалось, Госконтроль проверил многоквартирные жилые дома в разных регионах Латвии. Ведомство пришло к выводу, что тысячи жителей Латвии проживают в собственных или арендованных квартирах под управлением самоуправления, многие из которых опасны для здоровья и жизни человека. Большая часть проверенных домов находились в сельской местности.