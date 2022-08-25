Кариньш: демонтаж памятника советской армии — заслуга всех жителей

Демонтаж памятника советской армии в Пардаугаве — заслуга не только строителей, Рижской думы или правительства, а всех жителей страны. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Политик указал, что благодаря сносу памятнику и освобождению от влияния России в энергетической сфере, Латвия освободилась от последних последствий оккупации, а также от чувства, что не является хозяйкой на своей земле.

Премьер читает, что после сноса памятника жителям Латвии нужно еще больше "выпрямить спины", понимая, что страна освободилась от остатков оккупации.

На вопрос, как реагировать на демонтаж памятника той части общества, кто не считает это правильным шагом, Кариньш призвал этих людей открыть книги по истории, чтоб понять, что Латвия уже в 1940 году была оккупирована и нахождение в составе СССР для жителей Латвии означало несвободу.

Также премьер похвалил сотрудников служб внутренних дел, которые обеспечивали общественный порядок и безопасность.

Как сообщалось, в четверг, 25 августа, был демонтирован 79-метровый обелиск памятника в парке Победы. Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. Во вторник была снесена группа скульптур, изображающих советских воинов, во вторник — скульптура, воплощающая образ Ники.

Подготовительные работы к сносу памятника начались в понедельник, 22 августа. Территория вокруг памятника была огорожена, власти призвали не приходить к месту проведения работ.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо — из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.