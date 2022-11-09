Кариньш держит в уме другие модели коалиции: на случай, если переговоры с "Объединенным списком" провалятся

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") держит в уме и другие модели коалиции на случай, если запланированные на сегодня, 9 ноября, переговоры с парламентской фракцией "Объединенного списка" не увенчаются успехом. Об этом политик сообщил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3, пишет агентство LETA.

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Кариньш сообщил, что сегодня ждет от "Объединенного списка" ясный ответ, готова ли эта политическая сила работать в коалиции и создать правительство вместе с "Новым Единством" и Национальным объединением. В этом случае "Объединенному списку" придется согласиться с предложенным разделом министерских портфелей, который изменить, по словам Кариньша, уже очень трудно, поскольку, внеся изменения в одну часть договоренностей, приходится тут же менять и другую.

Премьер очень надеется, что на переговорах с "Объединенным списком" удастся договориться и можно "двигаться вперед" с созданием правительства и написанием декларации.

На вопрос, что он будет делать дальше, если встреча с "Объединенным списком" не принесет ожидаемого результата, Кариньш ответил, что тогда он обратится к президенту. На вопрос, будет ли это означать, что "Объединенный список" более не будет рассматриваться как потенциальный партнер по коалиции, политик ответил отрицательно. В то же время сказал, что тогда придется, вероятно, вернуться к к изначально предложенной модели четырехпартийной коалиции (те же три партии + "Прогрессивные").

"Я держу в уме другие модели правительства: та, с которой я начал, фактически самой логичной и стабильной была бы коалиция из четырех партий. Я думаю, что, если коалиция из трех партий не состоится, то следующей возможностью будет возвращение к той самой перваначально предлагаемой мной четырехпартийной коалиции", — пояснил Кариньш.