Кариньш: для сохранения безопасности в Европе, Украина должна войти в НАТО

Чтобы после развязанной Россией войны сохранить мир и безопасность в Европе Украина должна стать страной-участницей НАТО. Об этом 24 мая после встречи с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Война в Украине показала, что Россия не просто теоретическая угроза для безопасности Европы. По словам Кариньша, когда Украина одержит победу и ее территория будет освобождена от оккупантов, ее необходимо принять в НАТО. В противном случае это будет только вопросом времени, когда Россия снова попытается напасть.

"Союзники сейчас сильны, как никогда прежде, потому что НАТО расширяется - Финляндия уже стала участницей альянса, ожидаем, что и Швеция присоединится в качестве 32- страны-участницы. Присоединение этих стран означает укрепление безопасности на севере Европы, делая Балтийское море внутренним морем НАТО", - отметил премьер-министр.