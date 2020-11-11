Кариньш допускает, что в принятых ограничениях могут быть изменения
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В принятых в связи с чрезвычайным положением ограничениях могут быть минимальные изменения, но сохранится основной принцип - делать все, чтобы ограничить распространение Covid-19, заявил в передаче TV3 "900 секунд" премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Он снова подчеркнул, что введенные ограничения были предложены экспертами.

На просьбу прокомментировать начатый на Manabalss.lv сбор подписей за отмену ограничений в работе салонов красоты Кариньш ответил, что понимает беспокойство общества, но решение правительства не было политически мотивированным.

По его словам, в случае, если общество не будет следовать нормам эпидемиологической безопасности, распространение вируса остановить не удастся, и тогда будет совсем другая ситуация. "Система здравоохранения уже перегружена", - напомнил премьер.

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LETA

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