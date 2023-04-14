Кариньш: достигнута договоренность о графике повышения зарплат педагогам в ближайшие три года

В пятницу, 14 апреля, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") обсудил с министром образования и науки Андой Чакшей ("Новое Единство") и представителями Министерства финансов вопросы заработной платы учителей. В итоге была достигнута договоренность о графике заработной платы на следующие три года, сообщили агентству LETA в бюро главы правительства.

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Премьер-министр подчеркивает, что достигнутое решение отвечает интересам отрасли образования и будет идти рука об руку с упорядочением сети школ, что является приоритетом для всего правительства.

О достигнутом решении Чакша проинформирует представителей Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), а также обсудит договоренность с политическими силами, формирующими правительство, в понедельник, 17 апреля.

Планируется, что правительство примет решение о графике повышения заработной платы учителей во вторник, 18 апреля.

Как сообщалось, совет LIZDA ранее принял решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку всех латвийских педагогов.

Профсоюз ранее заявлял, что больше не готов к переговорам с политиками. LIZDA собирался еще уточнить количество участников как акции протеста, так и забастовки.

LIZDA недоволен тем, что правительство не выполнило данные педагогам обещания, а также не исполняет действующие законы и постановления.

Планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники протеста начнут шествие от Дома профсоюзов на улице Бруниниеку, остановятся у здания правительства, Министерства образования и науки, Сейма и закончат акцию митингом на Домской площади. Однако маршрут марша может быть изменен после согласования с ответственными учреждениями.

to ar atbildīgajām institūcijām.