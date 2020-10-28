Кариньш: экономика Латвии демонстрирует признаки восстановления

Бюджет 2021 года рассчитан на целенаправленное и планомерное стимулирование экономики без "открытия шлюзов" дефицита, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на дебатах в парламенте по проекту госбюджета на следующий год.

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Премьер-министр подчеркнул, что Covid-19 распространяется не только в Латвии, но и по всему миру, не существует лекарства или вакцины против этого вируса и нет причин ожидать, что вакцина будет доступна в ближайшие месяцы.

Кариньш указал, что в ситуации, когда люди во всем мире, в том числе в Латвии, умирают от вируса, необходимо принять меры, ограничивающие его распространение. Он подчеркнул важность уменьшения социальных контактов, отметив, что депутаты Сейма в этом подают пример, так как заседания в настоящее время проходят частично удаленно.

Премьер подчеркнул, что кризис из-за Covid-19 вызвал очень заметный экономический спад. В ответ на это правительство стимулировало экономику страны за счет займов. Эта стратегия принесла свои плоды, поскольку доходы бюджета в настоящее время вернулись к запланированному уровню или даже превысили его, а экономика демонстрирует признаки восстановления.

Премьер отметил, что в соответствии с запланированными расходами внешний долг страны вырастет до 48% от валового внутреннего продукта (ВВП), что ниже допускаемых Банком Латвии 52% от ВВП. Следовательно, на международном уровне также будет видно, что Латвия придерживается финансовой дисциплины.

Как сообщалось, в следующем году доходы консолидированного бюджета запланированы в размере 9,58 млрд евро, расходы — в размере 10,76 млрд евро.

Планируется, что в следующем году доходы снизятся на 328 млн евро, а расходы увеличатся на 744 млн евро, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,9% от ВВП.