Кариньш: ЕС должен шире открыть двери Украине на пути к ее будущему членству в ЕС

Европейский Союз (ЕС) должен шире открыть свои двери для Украины на ее дальнейшем пути к членству в ЕС, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш перед встречей глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

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Кариньш подчеркнул перед Евросоветом, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, что Европа должна стойко поддерживать Украину до ее победы в войне против российского империализма.

Западные союзники не должны затягивать с военной поддержкой Украины в то время, когда Россия концентрирует военные силы на Донбассе, добавил латвийский политик.

На встрече сегодня и завтра лидеры ЕС обсудят продолжение поддержки Украины, экономическую ситуацию и проблемы миграции.