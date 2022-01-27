Кариньш: если в Украине начнется война, то Латвия с ЕС должны решить вопрос беженцев

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе Krustpunktā Латвийского радио, отвечая на вопрос, готово ли наше государство возможность принимать беженцев в случае потенциальной войны, конкретно не ответил. Но выразил убежденность, что латвийское общество с пониманием отнесется к этому вопросу.

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Комментируя возможную агрессию России и реакцию Европейского союза ) и НАТО на требования России к Западу, Кариньш сказал, что латвийские официальные лица ведут переговоры и поддерживают контакты с партнерами по ЕС и НАТО.

Премьер-министр также отметил, что, хотя переданные послом США в России Кремлю в среду ответы на ультиматум Москвы не были полностью обнародованы, ясно, что НАТО не согласится, чтобы третья страна диктовала, кому быть, а кому не быть членом Североатлантического альянса.

Кариньш отметил, что первоначальная реакция НАТО и ЕС на Россию была связана попытками наладить диалог и проявить понимание, однако сейчас пришло осознание, что этого недостаточно, поэтому НАТО придало переговорам "остроту".

"Я думаю, что это правильный способ говорить с Кремлем. Нельзя разговаривать с Кремлем со слабых позиций. Кремль и Путин понимают силу. У Европы и НАТО есть сила — экономически они несравнимо сильнее и в военном смысле также", — сказал глава правительства Латвии.