Кариньш: государство может перенять проект СПГ-терминала в Скулте

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не исключает возможности строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Саулкрасты государственной компанией.

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"Я открыт и уже говорил с потенциальными партнерами о такой возможности", — сказал премьер в интервью TV24.

"Правительство и Сейм приняли специальные условия по развитию этого терминала, однако следующий вопрос — кто его построит", — заявил премьер. "Если девелопер приходит и требует от государства очень больших гарантий, то государству следует задуматься, не выгоднее ли самому построить терминал", — добавил он.

Премьер-министр ознакомился с экономическим обоснованием в том случае, если СПГ-терминал будет строить государство, и этот вопрос станет одним из первых для нового правительства.

Как сообщалось, в конце сентября Сейм присвоил СПГ-терминалу в Саулкрасты статус объекта национальных интересов. Девелопером проекта является компания Skulte LNG Terminal.