Кариньш: государство может расширить поддержку предпринимателей и сотрудников фирм

Государство может расширить условия поддержки предпринимателей и сотрудников фирм в условиях кризиса, связанного с Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш журналистам после заседания коалиции 9 ноября.

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По оценкам премьера, экономика страны держится на хорошем уровне, но с введением чрезвычайной ситуации экономическое положение может измениться.

Кариньш отметил, что по мере изменения обстоятельств государство сможет расширять или менять виды поддержки предпринимателям и сотрудникам фирм в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что для снижения последствий кризиса Covid-19 Министерство экономики предложило ввести пособия по простою в размере до 1000 евро, а также субсидировать зарплаты работников пострадавших предприятий в размере до 500 евро.

Согласно выдвинутому предложению, самое маленькое пособие по простою составит 330 евро, а самое большое — 1000 евро. Ранее министр финансов утверждал, что пособия будут выплачиваться в минимальном размере, вне зависимости от социальных взносов.

Пособия по простою смогут получить работники фирм, оборот которых в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и они работают в отрасли, затронутой решением о чрезвычайной ситуации.

Субсидия рабочих мест составит 50% от средней зарплаты за август, сентябрь и октябрь. Она не превысит 500 евро. Условия получения субсидии будут таким же, как для получения пособия по простою.