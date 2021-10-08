Кариньш: из-за большого числа непривитых государство оказалось в тяжелой ситуации

Из-за большого числа невакцинированных Латвийское государство оказалось в очень тяжелой ситуации, заявил после ночного заседания Совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш. Решения о строгих "ковидных" ограничениях приходится принимать из-за невакцинированных, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Большое число невакцинированных ударяет по системе здравоохранения сказал премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"): "В наших больницах стремительно растет поток пациентов с Covid-19. Это, к сожалению, ограничивает возможности наших больниц полноценно оказывать услуги всем пациентам".

По словам Кариньша, Латвия полтора года борется с Covid-19, но эта борьба не будет завершена до тех пор, пока охват вакцинации в группах риска, в том числе среди пожилых людей, не будет выше 90%, а в обществе — в целом не достигнет 70-75%. "Нам нужно пройти этот путь. Он выглядит довольно длинным", — отметил премьер.

Кариньш поблагодарил вакцинированных жителей страны, а также все службы, самоотверженно работающие в этой ситуации, и особенно весь медицинский персонал, который находится "на передовой и ведет самые тяжелые бои".

Премьер-министр также заявил, что сокращение распространения заболевания Covid-19 отвечает интересам всего общества. По его мнению, решения Совета по кризисному управлению ограничить доступ к услугам для непривитых лиц снизит распространение болезни.

В то же время Кариньш также призвал всех вакцинированных людей подумать о том, как каждый может сократить свои повседневные контакты. В том числе — оценить возможность удаленной работы и пересмотреть свою социальную жизнь.

"Если каждый из нас сократит наши контакты вдвое, мы также поможем системе здравоохранения лучше справиться с этими трудными временами", — сказал премьер-министр.