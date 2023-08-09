Кариньш: из-за бури нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию

В связи с бурей, которая пронеслась над Латвией в понедельник, нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе TV3 "900 секунд".

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Во вторник после заседания правительства Кариньш отправился в Земгале, чтобы лично оценить ущерб, нанесенный бурей в Елгавском и Добельском краях.

Делясь своими впечатлениями от увиденного, Кариньш сказал, что буря ничего не щадила, град пробил крыши многих домов, сильный ветер вырывал с корнем деревья, крестьянам был нанесен большой ущерб.

Он заверил, что государство поможет людям, не имеющим страховки. "Это может быть кризисная выплата", — сказал премьер, добавив, что в настоящее время от самоуправлений ожидаются точные данные о нуждающихся в помощи.

В то же время Кариньш заявил, что чрезвычайная ситуация не будет объявлена. "На данный момент я не вижу в этом необходимости", — сказал премьер, добввив, что объявление чрезвычайной ситуации может позволить страховщикам не выплачивать компенсацию.