Кариньш: из-за Covid-19 коалиция требует ужесточения контроля въезжающих на территорию Латвии лиц

Партии коалиции поддерживают предложение об ужесточении контроля въезжающих на территорию Латвии лиц в ситуации пандемии Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник.

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Премьер выразил обеспокоенность по поводу негативного влияния новой вспышки Covid-19 на экономику страны, поэтому партнеры по коалиции сегодня обсудили одну из основных причин быстрого распространения вируса, а именно людей, въезжающих на территорию Латвии, и их понимание требований эпидемиологической безопасности, установленных в стране.

По словам Кариньша, представители партий, формирующих коалицию, обсудили возможность укрепления внешних границ Латвии, чтобы можно было идентифицировать всех людей, въезжающих в страну. Премьер-министр указал на проблему, связанную с обменом информацией между странами Балтии о людях, въезжающих на их территорию.

Кариньш отметил, что предложения способов контроля будут обсуждаться на завтрашнем заседании правительства. В то же время премьер-министр указал на два возможных решения. Первое предусматривает, что соседние страны будут предоставлять информацию о ситуации на своих внутренних границах, второе — что на границах ЕС будет возобновлено анкетирование путешественников.

Депутат Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") также отметил, что в настоящее время основной риск распространения Covid-19 представляют люди, въезжающие в Латвию из-за рубежа, поэтому идея усиления пограничного и полицейского контроля заслуживает поддержки.

Председатель фракции KPV LV в Сейме Атис Закатистов подчеркнул, что главной задачей является понимание влияния Covid-19 на экономику. Поскольку Covid-19 обычно приходит "извне", нельзя допускать, чтобы люди, приезжающие в Латвию, врали и избегали самоизоляции, подчеркнул политик.