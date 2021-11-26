Кариньш: из-за ошибки Минздрава Латвия потеряла 800 тысяч вакцин

Во время борьбы с распространением Covid-19 Министерство здравоохранения допустило ошибку — и в Латвию не доставили около 800 тысяч вакцин от Covid-19, которые предлагала Европейская Комиссия (ЕК). Это признал премьер министр Кариньш (Новое Единство) во время заседания комиссии парламентского расследования ошибок, допущенных во время кризиса Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кариньш заявил, что Кабмин не знал об ошибке, а сам он никак не мог подумать, что кто-то способен отказаться от вакцин, предлагаемых ЕК.

Позже во время переговоров на уровне Евросоюза премьер Кариньш, министр здравоохранения Павлютс и министр иностранных дел Ринкевич смогли договориться, что дополнительные вакцины перераспределят в пользу стран, которые ранее отказались от них и теперь испытывают дефицит.

"Из-за того, что в начале 2021 года в Латвии не хватало вакцин, мы были вынуждены жить с ограничениями дольше, чем жители многих других Европейских стран", — объяснил Кариньш.

Он также добавил, что изначально Минздрав не подготовил соответствующий план вакцинации, так как не было понимания, что ситуация — чрезвычайная. Позже новый министр здравоохранения создал Бюро вакцинации и план массовой вакцинации в крупных центрах.