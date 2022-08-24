Кариньш: из-за войны в Украине Латвия вынуждена в короткие сроки исключить Россию из национальной экономики

Из-за войны в Украине Латвия вынуждена в короткие сроки исключить Россию из национальной экономики, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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Глава правительства указал, что для отдельных предприятий, которые ранее были зависимы от России или развивали свою экономическую деятельность на рынках России и Беларуси, это будет означать переориентацию на другие рынки при господдержке. По мнению премьер-министра, такие программы поддержки начаты успешно.

Кариньш отметил, что Латвия одновременно находится в процессе срочной переориентации своей энергетической системы. В другие годы Латвия получала примерно 90% природного газа из России, но с 1 января 2023 года это станет невозможно, и получать газ Латвия будет из других стран.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время страна находится в переходной фазе, когда подавляющее большинство газа поступает с Клайпедского терминала. Он также подчеркнул, что правительство с начала войны приняло беспрецедентные решения, поставив перед АО Latvenergo задачу закупки стратегических резервов, которую компания успешно выполнила.

Премьер-министр напомнил, что вчера правительство приняло решение выкупить у Latvenergo"ъ половину, или 0,9 тераватт-часа газа, оставив эти запасы в Инчукалнском хранилище. Перед компанией была поставлена задача на полученные финансовые ресурсы закупить дополнительный газ, который можно было бы предлагать предприятиям, в особенности теплоснабжающим.

Кариньш указал, что первым решением правительства было зарезервировать газ, который хранится в Инчукалнаском хранилище, на имя Latvijas Gāze, чтобы газа хватило для домохозяйств. Премьер подчеркнул, что решение является полностью выполнимым, потому что до войны на Украине правительство обеспечило переход Инчукалнаского хранилища газа под контроль государства.

Кариньш также подчеркнул, что разработаны и приняты программы поддержки домохозяйств, которые помогут им перейти с ископаемого топлива на возобновляемые ресурсы. Он отметил, что в этом году увеличилось количество домохозяйств, использующих солнечные батареи для производства части потребляемой ими электроэнергии.

Премьер-министр признал, что есть и проблемы, и это затраты на энергию. Энергия стала дороже, потому что с ростом цен на газ растут цены на электроэнергию, щепу, топливные гранулы и дрова. Кариньш обратил внимание на то, что разработана и принята широкая программа поддержки как для домашних хозяйств, так и для предприятий.

Населению будет компенсирована половина повышения цен, а энергоемким компаниям планируется оказать специальную поддержку в виде грантов, чтобы они могли поддерживать свою конкурентоспособность. Обширная поддержка предназначена и для предпринимателей, так как юридическим лицам будет компенсировано 100% тарифа АО Sadales tīkls.

"Если осень и зима окажутся еще более суровыми с точки зрения цен, чем это представляется сейчас, правительство оставляет за собой право пересмотреть механизмы поддержки, потенциально увеличив проценты поддержки. Мы сделали все, чтобы быть готовыми к отопительному сезону, но если ситуация изменится, мы готовы меняться вместе с ней", — сказал Кариньш.