Кариньш извинился перед вакцинированными жителями за введенные ограничения

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш принес свои извинения вакцинированным жителям Латвии за ограничения, которые вступят в силу с 21 октября и будут действовать до 15 ноября.

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Как уже сообщалось, в понедельник вечером после многочасового заседания Совета по кризисному управлению было принято решение о введении в Латвии четырехнедельного локдауна. Строгие ограничения затронут многие сферы и коснутся всех членов общества.

После пресс-конференции глава КМ отметил, что страна попала в крайне сложную ситуацию, именно по этой причине и было принято решение о введении строгих ограничений. Одновременно с этим он поблагодарил всех жителей Латвии, которые вакцинировались против Covid-19, таким образом защитив себя и здоровье своих близких.

Говоря о предстоящих ограничениях, Кариньш извинился перед жителями Латвии, которые уже вакцинировались.

"Призываю всех вакцинированных нести одно бремя, что несправедливо, но если мы не несем этого бремени, мы пострадаем сами", — сказал премьер.

Он напомнил, что стратегия правительства для выхода из пандемии базировалась на вакцинации. По словам главы Кабинета министров, во многих европейских странах эта стратегия была успешной, и во многих странах ограничения были отменены благодаря тому, что в обществе был достигнут коллективный иммунитет к Covid-19.

"Суровая реальность такова, что в Латвии все еще слишком много непривитых людей, поведение которых приводит к тому, что они заболевают, попадают в больницу и многие умирают от этой безумной болезни. При этом заболевает очень много людей, и это угрожают системе здравоохранения. Если мы радикально не изменим свое поведение, то очень скоро наши больницы не смогут помочь не только пациентам с Covid-19, но и людям, вакцинированным против этого заболевания, у которых есть и другие серьезные недуги", — сказал Кариньш.