Кариньш: к 14 июня министерства должны представить предложения о всеобъемлющей системе адресных социальных пособий

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") дал задание Министерству благосостояния в сотрудничестве с Министерством экономики, Министерство финансов, МВД и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития разработать и подать на рассмотрение правительства 14 июня предложение о всеобъемлющей системе адресных пособий.

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Глава правительства издал эту резолюцию, поскольку он "до сих пор не получил предложение по улучшению системы пособий". Предложение, представленное правительству, должно позволить наиболее уязвимым в финансовом отношении группам получать поддержку в ситуации роста цен на энергоресурсы и общей инфляции.

По мнению премьера, система пособий должна быть введена до 1 сентября.

Премьер-министр указывает, что при планировании мер поддержки необходимо определить направления оказания помощи, компенсирующие стремительную инфляцию и ориентированные на группы, доходы которых не индексируются административными решениями или установленной законом индексацией доходов. Решения должны касаться и тех, чьи доходы не растут из-за давления рынка труда и последующих изменений заработной платы.

В постановлении глава Кабинета министров подчеркнул, что финансовая поддержка должна оказываться домохозяйствам с доходом на одного члена домохозяйства ниже определенного уровня. Введение льгот следует оценивать согласно принципу самодекларирования, который предусматривал бы указание количества лиц в домашнем хозяйстве и личных доходов. Такой вид поддержки может быть разработан с использованием данных существующих пособий и данных об иных видах соцподдержки (речь идет, например, о государственном семейном пособии, данных Государственного агентства социального страхования (VSAA) о получателях пенсий и других получателях социальных пособий).

Кариньш считает, что альтернативное решение может быть реализовано в рамках системы жилищного пособия, которая предусматривает самодекларирование в муниципальных социальных службах. Для достижения этого необходимо внести временные изменения в положение о жилищном пособии, скорректировав расчет уровня дохода, при котором может быть получено пособие. Самоуправления обеспечивали бы выплату пособия, а государство предоставляло бы субсидии муниципалитетам в размере, который был бы пропорционален разнице между введенной системой фиксированных жилищных пособий и временной системой таких пособий.

Финансовая поддержка должна быть оказана и группам, в том числе социальным, легко идентифицируемым на государственном и муниципальном уровне — нуждающимся и малообеспеченным, а также инвалидам, безработным, пенсионерам (до определенного уровня доходов), полагает Кариньш. Следует также планировать финансовую поддержку людей с чистым доходом ниже определенного уровня, состоящего из дохода от оплачиваемой работы, самозанятости, социальных выплат и выплат с капитала, разделенного между лицом и его/ее иждивенцами. Решением будет идентификация людей в базах данных и предоставление автоматических выплат поддержки.

Например, если уровень дохода соответствовал определенным критериям, то право на получение поддержки имели бы все лица с доходом ниже 508,57 евро, соответственно, если у лица есть один иждивенец, то право на получение пособия имели бы лица с доходом ниже 1017,14 евро.

Второй вид поддержки, согласно резолюции Кариньша, должен был бы компенсировать необычно высокий уровень цен на энергоресурсы в течение очередного отопительного сезона. Среди прочего, можно было бы предоставлять субсидии торговцам энергоресурсами для поддержания цен на определенном уровне. В то же время необходимо оценить, возможно ли сделать поддержку более адресной путем перекрестного анализа адресов домохозяйств с регистром декларируемых лиц и данными о доходах, которые ведет VSAA.

Субсидироваться могут также электроэнергия и природный газ. Это предполагает разделение затрат на повышение цен между пользователем и государством с увеличением интенсивности помощи по мере роста цен.

Все решения основаны на расчетах роста общего уровня инфляции, прогнозах энергопотребления и цен, их влиянии на платежеспособность пользователей, а также влиянии объема возможных льгот на государственный бюджет. Если решение не может быть реализовано до 1 сентября, Кариньш просит указать как можно более раннюю дату реализации.