Во вторник, 5 января, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребовал отставки главы Минздрава Латвии Илзе Винькеле ("Развитие/За!"). Как сообщает LETA, сразу после этого две из пяти входящих в правительственную коалицию партий выразили поддержку решению Кариньша. В свою очередь, "Развитие/За" заняло оборонительную позицию и запросило 48 часов на размышления.

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Учитывая, что Кариньш фактически озвучил мнение, "Нового Единства" три из пяти партий коалиции уже выразили недоверие Винькеле как министру.

Как заявил председатель Нацблока Райвис Дзинтарс, именно Кариньш может лучше всего оценить, как работает правительство. "Есть ощущение, что премьер свой выбор уже сделал, и его позиция не изменится. Нацблок поддерживает решение Кариньша, уважает его права руководителя правительства", — пояснил Дзинтарс.

По мнению национального объединения, партии "Развитие/За!" следует максимально быстро выдвинуть "нового энергичного министра".

Новая консервативная партия также заявила, что "фактически не оспаривает" позицию Кариньша по вопросу об отставке Винькеле. Как заявил LETA руководитель фракции НПК в Сейме Юрис Юрашс, "Кариньш является капитаном корабля, и ему приходится заботиться о том, чтобы судно плыло в правильном направлении".

В свою очередь, "Развитие/За" сообщает, что пока что не спешит соглашаться с требованием Кариньша. Партия запросила полагающиеся ей по коалиционному договору 48 часов, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию.