Кариньш: коалиция готова поддерживать жителей и предприятия, компенсируя повышение цен на энергоресурсы

На сегодняшнем собрании коалиционные партии подтвердили готовность оказывать жителям и предприятиям поддержку, компенсируя рост цен на энергоресурсы, заявил Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Глава правительства подчеркнул, что общая сумма, выделяемая на оказание такой поддержки — с учетом как уже предоставленных мер, так и запланированных — составит 450 млн евро. Пропорционально это один из самых больших объемов поддержки в странах ЕС.

Окончательное решение по пакету поддержки планируется принять на заседании правительства во вторник, 25 января.

Партнеры по коалиции договорились, что поддержка будет предоставляться в течение четырех месяцев до мая этого года, но некоторые виды поддержки, такие как повышенное жилищное пособие, будут предоставляться до конца этого года.

Для краткосрочной поддержки государство полностью возместит расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательных закупок (ОИК), будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, включая учащихся до 24 лет. Пособие в размере 20 евро будут получать не только привитые, а все пенсионеры.

Коалиция также согласилась выплачивать повышенное жилищное пособие до конца этого года, а также компенсировать домохозяйствам резкое повышение стоимости отопления и газового отопления.