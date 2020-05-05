Кариньш: Латвии придется долго уживаться с Covid-19, но мы примем решения о постепенном выходе из ЧС

Латвии придется долго уживаться с Covid-19, но правительство примет решения о постепенном выходе из чрезвычайного положения, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, распространение заболевания Covid-19 в Латвии контролируется, но в других регионах мира эпидемия по-прежнему бушует, и лекарства против вируса не найдены.

"В четверг правительство планирует рассматривать вопрос о сроках чрезвычайного положения — продлевать его или не продлевать, на какой срок, что делать с ограничениями на собрания людей. Но главное, как научиться долго уживаться с Covid-19, что нужно менять в общественном поведении, чтобы можно было восстанавливать экономику и позволить людям работать, одновременно оберегая от заболевания", — сказал премьер.

На просьбу конкретизировать свою позицию в вопросе о продлении чрезвычайного положения Кариньш ответил, что этот вопрос связан с другими, например, о государственной поддержке пострадавшим от кризиса. "Юристы в правительстве обсуждают, как правильнее — идти быстрее к отмене чрезвычайного положения или продолжать его в целом, — сказал премьер. — Важно то, что делают соседи [стран Балтии]. Мы можем открыть авиасообщение, но, если самолету будет некуда сесть… Будем работать с соседями, чтобы прийти к общему видению".

Кариньш информировал. что завтра планируются переговоры с премьерами стран Балтии об открытии стран Балтии для передвижения людей, но с сохранением известных ограничений, которые должны быть аналогичными во всех трех странах.