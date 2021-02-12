Кариньш: латвийцы не используют поддержку от государства полностью
Foto: LETA

Предусмотренная поддержка в период Covid-19 не полностью используется компаниями и людьми, поэтому правительство на следующей неделе будет искать решение этой проблемы. Такое заявление, как сообщает Rus.Lsm.lv, сделал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Ясно одно — поддержка должна быть. Поддержка именно индивидами полностью не используется. У нас на бумаге много программ — пособие по простою, зарплатные субсидии, оборотные средства для предприятий, чтобы обеспечить деятельность", — заверил премьер, отметив, что люди, которые подают заявки — почти все и получают.

"Вызов, который есть у правительства, в том, что по разным причинам заявок не так много, сколько, по моему мнению, могло бы быть. Поддержка должна быть", — сказал Кариньш. По его словам, над вопросом работают многие министры и решение планируется принять на следующей неделе.

В докладе Совета по финансовой дисциплине указано, что с момента начала пандемии на помощь жителям и работникам из бюджета зарезервировано полмиллиарда евро, и почти столько же в рамках различных программ — предпринимателям. Однако жесткие критерии распределения денег сделали их труднодоступными для целевой группы. В декабре этого года правительство немного смягчило правила выдачи грантов, расширив потенциальный круг получателей, но все равно, как отмечает Совет, реально выплаченный объем помощи оказался меньше, чем планировалось, что указывает на наличие непреодолимых бюрократических барьеров.

Сложности возникли и с выплатой пособий по простою. Например, из девяти тысяч работников отрасли услуг красоты, которая с конца ноября полностью остановила работу, пособия в январе, по данным Службы госдоходов, получали только полторы тысячи человек, то есть меньше 20%. Относительно результативно происходит вливание денег в госпредприятия и бюджетные отрасли (медицина, образование, спорт) — на эти цели из госбюджета планируется потратить 1,2 млрд евро, но на индивидуальном уровне эти мероприятия малозаметны.

"Нельзя сказать, что мер поддержки со стороны государства нет. Но слишком мало, слишком сложно, слишком хаотично, — отметил в разговоре с DELFI председатель парламентской Комиссии по долгосрочному развитию, экономист Вячеслав Домбровский. — Впечатление складывается такое, что пока одно министерство работает над системой государственной поддержки, другое старательно работает над тем, чтобы максимально усложнить получение этой поддержки. Реально выплачиваемые суммы постоянно значительно ниже, чем те, которые планируются."

В целом государство выделило на меры поддержки экономики 2,2 млрд евро, что составляет 7,5% от ВВП. Впрочем, в реальности до конца прошлого года объем выплат, не включая дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения, составил примерно 1,2 млрд евро. Еще полтора миллиарда евро обеспечены за счет перераспределения средств из фондов ЕС, но они в основном пойдут на гарантии кредитов для бизнеса.

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