Кариньш: Латвия может увеличить расходы на оборону до 3% уже в 2024 году. Границе теперь угрожают наемники "Вагнера"

Уже в следующем году Латвия может повысить расходы на оборону до 3% от ВВП. Поскольку после "пригожинского мятежа" наемники ЧВК "Вагнер" переместились в Беларусь, контроль за латвийской и внешней границей Североатлантического альянса с этой страной, должен быть усилен. Об этом заявил во время дискуссии на саммите НАТО в Вильнюсе премьер-министр, и.о. министра иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Сейчас Латвия тратит на оборону 2,25% от ВВП

По словам Кариньша, с учетом всех инвестиций в военную инфраструктуру, закупок вооружения и перевода армии на призывную систему расходы страны на оборону могут достичь 3% от ВВП уже в 2024 году. Ранее планировалось, что этого уровня Латвия может достичь к 2027 году.

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства обороны, в 2023 году на эту отрасль в рамках госбюджета выделено 986,83 млн евро или 2,25% от ВВП страны, что на 163,5 млн евро больше, чем в 2022 году. Предполагалось, как следует из информации Минобороны, что бюджет отрасли в 2024 году возрастет до 2,4% от ВВП, а в 2025 году — до 2,5% от ВВП.

При этом Латвия остается одним из лидеров среди стран НАТО по расходам на оборону в отношении ВВП.

Только 11 из 30 стран, входящих в НАТО, в 2023 году достигнут целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП, свидетельствуют в то же время подсчеты немецкого Института экономических исследований (Ifo). В абсолютном выражении две трети расходов членов альянса приходятся на США.

Расходы на оборону занимают наибольшую долю в государственном бюджете Польши (4,3% ВВП), США (3,3%) и Греции (3,1%). В Эстонии на эти цели тратят 2,9% ВВП, в Литве — 2,6%, в Латвии — 2,2%.

Относительно размера ВВП самые скромные оборонные статьи бюджета в Люксембурге (0,7%), Испании (1,2%), Канаде, Турции, Португалии и Бельгии (по 1,3%).

"Вагнеровцы" — угроза НАТО

"В связи с потенциальным размещением "Вагнера" в Беларуси, мне не кажется, что кто-то всерьез думает, что 5000 или 6000 будут прямой военной угрозой НАТО", — заявил Кришьянис Кариньш, выступая на публичном форуме НАТО в ходе саммита альянса в Вильнюсе: "Но представьте себе, что даже 500 хорошо подготовленных безжалостных наемников попытаются пройти маршрутом мигрантов. Что они будут делать в Европе? Сейчас контроль над ситуацией на границах со стороны Латвии, Литвы и Польши находится на высоком уровне, но мы должны сохранять его в повышенном состоянии, потому что угроза никуда не делась".

Путин слабее, но все еще бульдог

Кариньш подчеркнул, что в ближайшее время не ожидает снижения уровня угрозы со стороны России. "Это значит, что, буквально, с нашей стороны забора мы должны повышать готовность и держать глаза открытыми", — сказал политик: "Если кто-то думает, что Путин сейчас стал слабее, то возможно на каком-то уровне. Если два бульдога дерутся под ковром, и один из них ослаб, это не значит, что другой из них — пудель. Он все еще бульдог. Мы не ожидаем снижения угрозы в России".