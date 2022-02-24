Кариньш: Латвия требует начать консультации по статье 4-й статье договора НАТО

После нападения России на Украину Латвия требует начать консультации в соответствии с 4-й статьей Договора НАТО, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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4-я статья договора о НАТО предусматривает, что государства-члены будут проводить совместные консультации в любое время, если мнение любого государства-члена может быть поставлено под угрозу территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого государства-члена.

"Нападение России на Украину — недопустимая атака на ее суверенитет, демократию и общество", — подчеркнул глава латвийского правительства.

Кариньш обращает внимание на тот факт, что Латвия находится в тесном контакте со своими партнерами в Европейском Союзе и НАТО для дальнейших действий, и что мы "просим начать консультации НАТО по 4-й статье".

Премьер-министр призывает население быть бдительными и сплоченными, отметив, что "наши службы работают в усиленном режиме".