Кариньш: Латвия выйдет из коронавирусного кризиса "более сильной и богатой"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен, что возглавляемое им правительство успешно справлялось со сдерживанием заболевания Covid-19, а решения, принятые для преодоления вызванного пандемией заболевания экономического кризиса, позволят государству выйти из него "более сильным и богатым".

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

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В интервью Латвийскому радио политик отметил, что во вторник чрезвычайная ситуация в юридическом смысле в стране закончится, но всем необходимо помнить, что вирус не побежден, поскольку нет ни лекарств, ни вакцины, а вирус распространяется по миру.

Кариньш поблагодарил жителей за то, что в Латвии распространение вируса удалось удержать на низком уровне.

Премьер-министр полагает, что государство в целом успешно работало для ограничения распространения Covid-19, и ему страшно думать о возможных последствиях, если бы правительство не приняло несколько ограничений. Кариньш уверен, что в таком случае умерших было бы намного больше.

Сейчас правительству важно добиться восстановления экономики после ограничений, введенных во время кризиса. Деньги вкладываются так, чтобы государство стало богаче и сильнее, что позволит вернуть средства, взятые в долг для преодоления кризиса.

Кариньш отметил, что запланированный Латвией объем денег на преодоление кризиса является "чрезвычайно большим", так как, например, в Германии размер поддержки составит около 3% валового внутреннего продукта (ВВП), а в Латвии - 6% ВВП.