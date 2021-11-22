Кариньш: локдаун дал ожидаемый результат, но на этом пандемия не закончилась

Локдаун дал ожидаемый результат и кривую заболеваемости Covid-19 удалось преломить, заявил в понедельник, 22 ноября, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после заседания коалиционных партий.

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Он указал, что "домоседство" позволило сократить количество заболевших и госпитализированных. Политик назвал это положительной тенденцией. При этом Кариньш подчеркнул, что пандемия на этом не закончилась.

Кариньш призвал жителей быть предусмотрительными и рассмотреть возможность сокращения контактов, чтоб не распространять коронавирус дальше.

Премьер-министр также указал, что политика правительства в отношении вакцинации не изменится — Минздрав продолжит предоставлять эту услугу бесплатно всем жителям. Важно, чтобы этой возможностью воспользовались латвийцы старше 60 лет, добавил Кариньш. Он напомнил и о ревакцинации, которая доступна тем взрослым жителям, у которых с момента второй прививки прошло шесть месяцев.

Премьер призвал сделать бустерную прививку, которая укрепит иммунитет в следующем зимнем сезоне. Также Кариньш заявил, что охват вакцинацией сениоров улучшается, однако этого все еще недостаточно для защиты всего общества от дельта-штамма.

В свою очередь министр благосостояния Гатис Эглитис добавил, что в ближайшие три недели коалиция и правительство должны принять существенные решения по трем пунктам. Первый из них касается того, как способствовать охвату вакцинацией населения старше 60 лет. Коалиция должна будет дискутировать о том, как достичь охвата в 90%, чтобы уменьшить риски госпитализации и смертности, добавил министр.

В связи с этим могут быть приняты решения о поощрительных выплатах тем, кто проводит вакцинацию, заявил Эглитис.

Второй вопрос связан с доступностью бустерной дозы вакцины, сказал министр благосостояния.

Тем временем третий пункт будет связан с вакцинацией детей в возрасте от пяти до 12 лет, однако на сегодняшней встрече этот вопрос не обсуждался, указал Эглитис.